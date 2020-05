Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Co. "Big Little Lies"-Stars spenden Essen an US-Krankenhäuser

Ärzte sagen Danke

Frontline Food ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich darauf fokussiert, Mahlzeiten an all diejenigen zu spenden, die in der Corona-Krise an vorderster Front arbeiten. Das Foto zeigt zahlreiche Mitarbeiter des New Yorker Presbyterian-Krankenhauses in Arztkleidung und mit Masken, die sich bei den Schauspielerinnen bedanken.