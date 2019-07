Nicole Kidman, Helen Mirren und Co. Im Kino verpasst? Diese Film-Highlights laufen im Sommerkino im Ersten

13. August, 22:45 Uhr: "Eye in the Sky - In letzter Sekunde"

Der britische Kriegsthriller "Eye in the Sky - In letzter Sekunde" (2015) mit Helen Mirren (73), Aaron Paul (39) und dem verstorbenen britischen Filmstar Alan Rickman (1946-2016) wird in Echtzeit erzählt: Offizierin Katherine Powell (Mirren) arbeitet seit Jahren verbissen daran, drei weltweit gesuchte Köpfe der islamistischen Miliz "Al-Shabaab" auszuschalten. Nun besteht endlich die Chance, diese in Nairobi festzunehmen. Von ihrem Kommandostand in England aus leitet sie einen Spezialeinsatz mit Drohnen...

19. August, 20:15 Uhr: "Sauerkrautkoma"

Es darf aber auch gelacht werden. Mit "Sauerkrautkoma" zeigt das Erste den Eberhoferkrimi und Kinoerfolg aus dem Vorjahr: Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, 48) wird nach München strafversetzt. Das bedeutet für ihn: Wohngemeinschaft mit seinem eigenwilligen Kumpel Rudi (Simon Schwarz, 48). Zum Glück findet sich bald eine Frauenleiche im Kofferraum vom Papa (Eisi Gulp, 63), die den Eberhofer zurück in die Heimat nach Niederkaltenkirchen führt...

Mit "Toni Erdmann" (2016) zeigt das Erste eine echte Erfolgsgeschichte. Denn das komödiantische Familiendrama mit Peter Simonischek (72) als Winfried Conradi alias Toni Erdmann und Sandra Hüller (41) als seine Tochter Ines Conradi war ein echter Überraschungserfolg und wurde unzählige Male ausgezeichnet: Winfried ist einsam, also beschließt er spontan seine Tochter in Bukarest zu besuchen, wo sie wichtige Geschäftstermine hat. Unangekündigt taucht er mit Scherzgebiss und Sonnenbrille in der Lobby ihrer Firma auf...

10. September, 22:45 Uhr: "Verleugnung"

Nach einer wahren Begebenheit wird im britischen Film "Verleugnung" (2016) über den Verleumdungsprozess, den der britische Historiker und Holocaustleugner David Irving (81) gegen die amerikanische Professorin Deborah E. Lipstadt (72) angezettelt hatte, erzählt. Er dauerte vier Jahre lang (1996-2000) und mündete in einem denkwürdigen Sieg für Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit kontra Geschichtsfälschung und Fanatismus. Zu sehen ist unter anderem Rachel Weisz (49), die Ehefrau von James-Bond-Star Daniel Craig (51)...