Nicola Förg im Interview Wellness-Trend Waldbaden: "Ein altmodischer Spaziergang reicht!"

Was passiert aber mit dem Wald, wenn sich plötzlich viele, um sich etwas Gutes zu tun, im Wald tummeln?

Förg: In Zeiten von Verkehrskollaps, Feinstaub und Lichtverschmutzung nehmen Städter wahr, dass das auf die Dauer nicht guttun kann. Und sie werden zu Wochenend-Invasoren. Man spricht längst von "Overtourism", ganze Regionen denken über Sperrungen und Kontingentierungen von Bergen und Seen nach, weil gerade diese "Vorgärten" von Städten einfach überrannt werden. Anders gesagt: Was 10 tun, ist kompensierbar, wenn es 1.000 sind, wird es belastend, bei 10.000 zum echten Problem. Wanderparkplätze quellen über, Forstwege und Landwirtschaftsstraßen werden zugeparkt. Aber auch dort leben und wirtschaften Menschen! Denn erschwerend für die Einheimischen vor Ort ist natürlich, dass sie gar kein emotionales rosarotes Blümchenbild vom Wald haben. Der Borkenkäfer ruiniert ganze Bestände, Starkwindereignisse - gerade war Sabine in aller Wucht am Werk - nehmen zu. Das sehen beseelte Waldbader, die womöglich auch noch Warnschilder und Absperrungen ignorieren, leider nicht.