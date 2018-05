Nichts verpassen! Die royale Hochzeit von Meghan und Harry live im TV und Stream

Es ist eines der meisterwarteten Events des Jahres: Am 19. Mai wird Prinz Harry (33) seine Meghan Markle (36, "Suits") heiraten - und die Welt schaut zu. Wenn schon nicht live vor Ort, dann zumindest am heimischen TV-Bildschirm, am PC oder am Smartphone. Ein Überblick über die wichtigsten Übertragungen rund um die royale Hochzeit - und wie man sie streamen kann.