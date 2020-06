München - Zum Ende der Pfingstferien in Bayern müssen Autofahrer auf dem Weg zu beliebten Ausflugszielen viel Geduld mitbringen. Vor allem auf den Zufahrtsstraßen zu den oberbayerischen Seen bildeten sich schon am Samstag lange Schlangen. Rund um den Tegernsee stand nach Polizeiangaben der Verkehr. Ähnlich war die Situation am Königssee und am Chiemsee. Nach dem regenreichen Wochenanfang lockte die Sonne bereits am Freitag viele Menschen ins Grüne, so dass es an den Parkplätzen zu teilweise chaotischen Zuständen kam.