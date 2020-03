Nichts herunterladen! Coronavirus Map: Hacker faken Seite und klauen Passwörter

Täuschend echte Optik

Das Problem: Die falsche .exe-Datei kursiert derzeit sowohl in verschiedenen Messengern und sozialen Medien, als auch als Verlinkung im Internet. Wer sich die Datei herunterlädt, sie installiert und öffnet, bekommt auch tatsächlich die Ausbreitungskarte angezeigt - allerdings attackiert die Software Ihren Computer im Hintergrund. Besonders perfide: Die Hacker bedienen sich bei ihrer Darstellung an den tatsächlichen Daten der Universität, was sie besonders authentisch erscheinen lässt.