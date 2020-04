"Nichts davon habe ich getan" "Outlander"-Star Sam Heughan kämpft seit Jahren gegen Mobbing

Wer in der Öffentlichkeit steht, der wird schon fast notgedrungen das Ziel von Anfeindungen im Internet. Besonders hart hatte es Sam Heughan (39, "Outlander") in den vergangenen Jahren. Nun spricht er erstmals darüber. In den letzten sechs Jahren sei er unentwegt das Ziel von "Mobbing, Belästigungen, Stalking und Verleumdungen" geworden, wie der Schauspieler bei Twitter berichtet. Er wisse nicht mehr weiter, sei verärgert und verletzt und müsse nun endlich darüber sprechen.