Nichte Mary Trump packt aus Neue Vorwürfe in Enthüllungsbuch: Ist Donald Trump ein Betrüger?

US-Präsident Donald Trump (74) und sein Team haben versucht, die Veröffentlichung des Buches "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (zu Deutsch: "Zu viel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf") zu stoppen. Doch seine Nichte Mary Trump (55), Verfasserin des Werkes, ließ sich nicht einschüchtern. Im Gegenteil. Das Enthüllungsbuch kommt nun sogar zwei Wochen früher als geplant auf den Markt. Mary Trump lässt - wie zu erwarten war - kein gutes Haar an ihrem mächtigen Onkel und erhebt einige Vorwürfe, wie verschiedene US-Medien in ersten Auszügen berichten.