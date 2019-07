München - Die Pläne zur Zweiten Stammstrecke in München sind noch einmal grundlegend verändert worden: Die neue U-Bahnlinie U9, die 2037 kommen soll, ein neuer S-Bahnhof am Ostbahnhof, eine "Rettungsröhre" zwischen den S-Bahntunneln und ein neues elektronisches Stellwerk. Durch die Änderungen wird das Riesen-Projekt allerdings erst zwei Jahre später fertig – also 2028.