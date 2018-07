"Nicht vertretbar" Wegen Tweets: "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn gefeuert

James Gunn (51) wurde als Regisseur des "Guardians of the Galaxy"-Franchises gefeuert. Der Grund: Anstößige Tweets von Gunn sind wieder aufgetaucht, in denen er unter anderem über Vergewaltigungen spricht. Der Filmemacher hatte die ersten beiden Marvel-Hits aus der "Guardians of the Galaxy"-Reihe inszeniert und arbeitete am Drehbuch für den dritten Teil.