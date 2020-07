München - Der Prozess gegen einen Großvater wegen hundertfachen Missbrauchs an seinen Stief-Enkeln und deren Freunden ist bis auf Weiteres unterbrochen worden. Wie das Landgericht München II am Mittwoch mitteilte, ist der Angeklagte derzeit nicht verhandlungsfähig. Neue Termine wurden darum noch nicht angesetzt. Ursprünglich sollte das Verfahren gegen den Mann in dieser Woche zu Ende gehen. Wann der Prozess fortgesetzt werden kann, ist nach Gerichtsangaben noch unklar.