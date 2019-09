Dietmar Hamann: "Thiago ist kein Secher"

Der 46-Jährige habe lediglich eine Schwachstelle bei den Münchnern ausgemacht. "Das Einzige was mir etwas abgeht ist der defensive Mittelfeldspieler", erklärt Hamann und fügt an: "Kimmich kann das spielen, aber dann muss er zeigen, dass er dazu auch auf höchstem Niveau in der Lage ist. Martínez hat letztes Jahr gegen Liverpool geglänzt, aber das war ein Spiel nach längerer Zeit, jetzt ist er wieder verletzt, und Thiago ist kein Sechser. Dort sind sie nicht so gut besetzt, wie die Top-Mannschaften."