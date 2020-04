Da der Rollerfahrer allerdings nur eine sogenannte Nussschale als Helm trug, wodurch sein Gesicht gut zu sehen war, konnten die beteiligten Beamten erkennen, dass es sich bei dem Fahrer um einen polizeibekannten 16-jährigen Schüler aus Germering handelte. Dieser stritt die Vorwürfe bisher ab und gab an, an dem Nachmittag in Pasing gewesen zu sein.