"Nicht reich, aber sorglos" TV-Koch Christian Rach wurde nicht vom Fernsehen "verdorben"

"Ich glaube, ich bin ziemlich normal und anfassbar geblieben", so Rach weiter. Er selbst habe das Image des brutal ehrlichen Kritikers nicht "kreiert". Er sei nie aufgesetzt gewesen: "Ich bin so." Doch Rach ist offenbar nicht nur immer auf dem Boden geblieben, auch für die Phase nach dem Arbeitsleben, hat Rach vorgesorgt: "Ich habe gleich nach der Gründung meines Geschäftes 1988/89 angefangen, Geld zurückzulegen und in private Versicherungen eingezahlt", erklärt Rach.