Ludwig II. macht ein Selfie auf Neuschwanstein, während Bavaria verzweifelt den bayerischen Löwen sucht und ein Trachtlerpaar in einem Weißwurst-Ballon gen weiß-blauen Himmel entschwebt. Nein, das ist keine Beschreibung eines fantasievollen Fiebertraums, sondern zu sehen in Daniela Grabners großem bayerischen Wimmelbuch, das im Volk-Verlag erschienen ist. In der AZ erzählt die Münchnerin, wie es zu dem Buch kam – und warum Harry G. da nicht fehlen darf.