Nicht nur auf Instagram ein Star Sarah Harrison: "Ich verstelle mich nicht, um anderen zu gefallen"

Von der "Bachelor-Kandidatin zur erfolgreichen Influencerin mit fast 2 Millionen Followern - wie erklären Sie sich selbst diesen Erfolg?

Sarah Harrison: Ich bin schon immer sehr ehrgeizig gewesen und verfolge seit Jahren meine Ziele. Ich habe durch die "Bachelor"-Dreharbeiten viel Aufmerksamkeit bekommen und dadurch bin ich auch auf Social Media gestoßen. Ich hätte nie gedacht, dass sich alles in so kurzer Zeit so verändern würde. Ich habe es von der ersten Minute an geliebt und ich glaube, dass merken die Zuschauer einfach. Authentisch und ehrlich zu sein, ist auf Instagram so wichtig. Seit fünf Jahren lasse ich die Menschen an meinem Leben teilhaben und noch nach so vielen Jahren, liebe ich immer noch, was ich mache. Ich bin sehr dankbar darüber und kann mir ein Leben ohne Social Media gar nicht mehr vorstellen.