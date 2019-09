Nicht nur als Hauptdarsteller "Hollywood": Ryan Murphy holt Darren Criss ins Boot

Die neue limitierte Netflix-Serie "Hollywood" von Ryan Murphy (53) nimmt weiter Gestalt an. Der "American Horror Story"-Erfinder hat sich ein altbekanntes Gesicht zur Verstärkung geholt. Schauspieler Darren Criss (32) wird nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Produzent mit an Bord sein, wie der 32-Jährige selbst auf seinem Instagram-Account verkündet hat. Er fühle sich "geehrt", ins "House of Murphy" zurückzukehren.