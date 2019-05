Freund von Sonya Kraus: Privates Glück mit zwei Kindern

Doch Sonya Kraus küsst seit über 22 Jahren nur einen Mann: ihren Freund Samy. Der Vater ihrer beiden Söhne ist Geschäftsmann aus Frankfurt und bleibt lieber unerkannt. "Aber wenn er mit möchte, kann er mit. Wir gehen nur nicht gemeinsam über den roten Teppich und stecken uns in der Öffentlichkeit die Zunge in den Hals. Keiner nimmt ihn wahr, keiner kennt ihn", sagte Sonya Kraus in einem früheren Interview.