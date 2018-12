München – Derzeit sind in vielen U-Bahnhöfen Bauarbeiten im Gang. In den Sperrengeschossen werden Toilettenanlagen saniert. Zum Beispiel am Max-Weber-Platz, wo schon zu erkennen ist, dass hier alles modern und hell wird – und kostenpflichtig: Fahrgäste können die Bezahlschranke bereits bestaunen. Oder an der Fraunhoferstraße, wo die Toiletten am Ausgang Baaderstraße derzeit dicht sind.