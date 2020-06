Nicht mehr bei der ARD Neuauflage für "Verbotene Liebe": Das ist bisher bekannt

"Die Dreharbeiten werden noch in diesem Jahr starten", heißt es von RTL-Seite weiter. Mehr Details will der Sender "wie immer rechtzeitig" verkünden. Laut "Bild" sollen auch alte Stars der Serie zurückkehren. Einer soll Jo Weil (42) alias Oliver "Olli" Sabel sein. Ob Miriam Lahnstein (45) alias Tanja von Lahnstein oder Wolfram Grandezka (50) als Ansgar von Lahnstein wieder mit dabei sind? Für die Figur Ansgar von Lahnstein endete die Serie in Handschellen...