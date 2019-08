Nicht im Arsenal-Kader Mesut Özil: Zwei Festnahmen vor seinem Londoner Anwesen

Bereits seit Freitag ist klar, dass der Ex-Nationalspieler Mesut Özil (30) beim Premier-League-Auftaktspiel seines Teams FC Arsenal in Newcastle am heutigen Sonntag aus "sicherheitsrelevanten Gründen" nicht im Kader stehen wird, wie der Verein mitteilen ließ. Jetzt scheint auch klar, warum die Verantwortlichen so entschieden: Wie unter anderem der "Telegraph" unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet, wurden bereits am Donnerstag vor Özils Anwesen im Norden Londons zwei verdächtige Personen festgenommen.