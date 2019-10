Nicht die Zeit für "Blödsinn" Nach Schüssen in Halle: Joko & Klaas sagen Live-Show ab

Nach den tödlichen Schüssen in Halle wird "Joko & Klaas Live" am Mittwoch nicht gezeigt. Dazu haben sich die Moderatoren Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) kurzfristig entschieden. Eigentlich hatten die beiden sich am Dienstag in ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" fünfzehn Minuten Sendezeit erspielt, die ihnen zur freien Verfügung stehen sollten. "Joko & Klaas Live" sollte am heutigen Mittwoch um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.