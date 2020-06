Nicht die erste Ehe für beide Gwen Stefani und Blake Shelton heiraten nach der Pandemie

Gwen Stefani (50, "Hollaback Girl") und Blake Shelton (43, "God's Country") wollen offenbar heiraten, sobald das Social-Distancing-Gebot in den USA aufgehoben ist. Das berichtet die amerikanische "US Weekly" unter Berufung auf einen Insider. Dieser wird zitiert mit den Worten: "Gwen weiß, wie gesegnet sie ist und möchte die Hochzeit feiern, sobald die Social-Distancing-Richtlinien aufgehoben sind." Übers Knie brechen wolle sie die Hochzeit allerdings nicht: "Gwen hat nicht so lange darauf gewartet, zu heiraten, damit ihre Familie dabei über Zoom zuschauen muss."