Nicht das erste Mal Samu Haber verabschiedet sich von "The Voice"

Kehrt er wieder zurück?

2013 war Haber das erste Mal als Coach in der Castingshow "The Voice of Germany" zu sehen. 2015 gab er schließlich seinen Abschied bekannt, kehrte aber 2016 wieder zurück. Zuletzt war er neben Mark Forster (34), Yvonne Catterfeld (38), Michi Beck (50) und Smudo (50) in der Jury zu sehen. Mit der georgischen Sängerin Natia Todua (22) gewann Samu 2017 die siebte Staffel von "The Voice of Germany".