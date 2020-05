"Nic ist darin viel besser als ich" Keith Urban braucht beim Homeschooling Nicole Kidmans Hilfe

Auch Promis wie Keith Urban (52, "My Wave") entkommen der derzeitigen Aufgabe des Homeschoolings nicht. Wie der Sänger laut der britischen "Daily Mail" in einem Gespräch mit der australischen Talkshow "Today" verraten hat, verbringe er die Corona-Isolation derzeit in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Nashville. Dort leben auch Ehefrau Nicole Kidman (52, "Bombshell - Das Ende des Schweigens") sowie ihre beiden gemeinsamen Töchter Sunday Rose (11) und Faith Margaret (9). Der heimische Unterricht stelle den Musiker allerdings vor große Herausforderungen.