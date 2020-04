Glauben Sie noch an eine Fortsetzung der Saison?

Wir hoffen es alle. Leider kann man im Moment aber einfach noch nicht absehen, wann es weitergeht. Sicher ist nur: Die Pause war definitiv die richtige Entscheidung.

Auch ohne Corona war Ihre Saison turbulent. Anfangs ging es von den Chicago Blackhawks zu den Pittsburgh Penguins. Jetzt nach Buffalo.

Der zweite Wechsel war schon überraschend, weil meine Leistungen und meine Werte besser waren als im Vorjahr. Deswegen habe ich eigentlich nicht mit einem Tausch gerechnet. Wenn ich jetzt darauf schaue, sehe ich den Wechsel aber sehr positiv.

Wieso? Ihre Playoff-Chancen waren vorher deutlich höher.

Das schon, aber ich bin in diesem Tauschgeschäft alleine nach Buffalo gegangen. Für mich sind im Gegenzug zwei Leute nach Pittsburgh gewechselt, die insgesamt fünf Millionen Dollar verdienen. Das zeigt, dass mich Buffalo dringend wollte. Ich glaube, dass ich in den ersten sechs Spielen auch schon ganz gute Leistungen gebracht habe.

Zwei Tore und zwei Vorlagen sprechen für sich. Können Sie sich eine Zukunft an den Großen Seen vorstellen?

Warum nicht? Mein Rookie-Vertrag läuft im Sommer aus. Dann werde ich, wenn alles normal läuft, meinen ersten großen NHL-Vertrag aushandeln. Und in Buffalo habe ich bislang sehr viel Spaß. Meine Rolle dort gefällt mir sehr gut und das Team hat Potenzial. Ich würde gerne bleiben.

Noch ärgerlicher als für Sie war die Unterbrechung wohl für ihren Freund Leon Draisaitl. Der spielte in der NHL gerade die Saison seines Lebens.

Ich habe ihm schon unter der Saison gesagt: „Dieses Jahr wirst du Topscorer.“ Er hat es zwar immer ganz bescheiden abgestritten, aber es war allen klar, dass er eine Wahnsinns-Saison spielt. Er gehört zu den absoluten Topstars der Liga. Das ist wirklich schön für das deutsche Eishockey.

Schlecht ist aber, dass die Saison in Deutschland vorzeitig beendet und die WM abgesagt wurde. Bitter nach den zuletzt guten Entwicklungen, oder?

Es hat sich wirklich was entwickelt. Man sieht es in der DEL, dass gute, junge Spieler nachkommen. Man sieht es in der NHL, in der mehr deutsche Talente Fuß fassen. Das deutsche Eishockey hat wirklich eine Zukunft. Bei der WM hätten wir das wieder zeigen können, was wir haben. Aber es wird hoffentlich noch mehr Möglichkeiten dazu geben.

Für Ihre Ex-Kollegen vom EHC München bedeutet der Saison-Abbruch der Saison eine verlorene Titelchance.

Mir tun die Jungs leid. Ich habe immer noch zu vielen von ihnen Kontakt. Sie haben eine tolle Hauptrunde gespielt, die Chance auf die Meisterschaft war wirklich gut. Aber wir sind uns alle einig, dass der Sport im Moment zweitrangig ist.