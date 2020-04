Der Nationalspieler, der zur Zeit in der NHL bei Calgary spielt, aber die Saison davor noch für die Oilers auflief.

Genau. Er kannte Colby persönlich. Es ist eine Tragödie. Wir sind beide schwer erschüttert.

Versuchen wir etwas leichtere Themen: Wie war der Moment, als Ihr großer Traum vom ersten NHL-Spiel in Erfüllung ging?

Es war bei mir ein langer Weg, ich habe Jahre an der East Coast gespielt, in der AHL, es aber nie in die NHL geschafft. Natürlich fängt man auch irgendwann zu zweifeln an, ob es der richtige Weg ist, ob meine Zukunft vielleicht doch eher in Europa liegt. Aber mein Vater...

Vater Erich Kühnhackl spornt Sohn Tom an

...Eishockey-Legende Erich Kühnhackl.

Ja, er hat mich immer angespornt – und auch die Trainer haben mir immer gut zugeredet, den Traum, den man als Kind hatte, nicht aufzugeben. Zum Glück hatte ich diese Unterstützung. Als ich dann mein erstes Spiel in der NHL gemacht habe, habe ich das breiteste Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht bekommen. Ich war zwar supernervös am Anfang, aber überglücklich.

Und dann gleich der Triumph im Stanley-Cup-Finale!

Das ist unglaublich, nach einem halben Jahr in der NHL gewinne ich mit Pittsburgh den Stanley Cup – und das auch noch vor den Augen der Eltern, die im Stadion dabei waren. Die Worte, um diese Gefühle zu beschreiben, müssen erst gefunden werden. Wenn ich nur daran denke, kriege ich Gänsehaut. Ich habe immer gedacht, man braucht ein bisschen Zeit, um das zu realisieren. Um ehrlich zu sein: Ich habe es immer noch nicht realisiert.

Und im Jahr darauf gleich der nächste Finaltriumph.

Sie erwarten hoffentlich nicht, dass ich dafür Worte finde, wenn ich schon für den ersten Erfolg keine habe. (lacht)

Darum trägt Tom Kühnhackl die Nummer 14

Sie spielen mit der legendären Nummer 14 Ihres Vaters.

Wann immer es geht, nehme ich bei jedem Team diese Nummer, denn ich bin unglaublich stolz, ein Teil dieser Familie zu sein und dass mein Vater so ein großartiger Eishockeyspieler war – und ein toller Mensch ist. Das mit der 14 ging in Landshut los. Als ich die Junioren hinter mir hatte, hat man mich gefragt, welche Nummer ich haben will. In Landshut wird bei den Senioren die 14 zu Ehren meines Vaters nicht vergeben. Ich sagte, "Ich weiß es nicht, die 14 geht ja nicht." Da haben sie gemeint: "Frag doch mal deinen Vater, ob ihn das stört." Ich habe nur gesagt: "Nein, er hat sich diese Ehre verdient." Dann haben sie aber hintenrum meinem Papa gefragt und der hat gemeint: "Natürlich kann er sie haben." Deswegen spiele ich seitdem meist mit der 14.

Wie sehr war der Name Kühnhackl, der im deutschen Eishockey einen Klang hat, wie der Name Beckenbauer im Fußball, für Sie eine Bürde?Natürlich gibt es Leute, die schlecht reden, die erzählen, dass man nur spielt, weil der Vater eine große Nummer ist, weil er Einfluss im Verein hat. Aber man lernt, damit umzugehen und es zu ignorieren. Denn wenn man das an sich ranlässt, haben sie schon gewonnen.

Die eigene Karriere ging ja im elterlichen Keller los.

Stimmt, das Eishockeyspielen im Keller hat zur täglichen Routine gehört.

Wie viele Türen haben denn da unten Schaden genommen?

Darüber schweigen wir dann doch lieber.

