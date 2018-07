Inwiefern?

Ganz einfach: Ich habe mit ihm die meiste Zeit zusammengespielt. Er hilft dir aber auch neben dem Eis, wenn's mal nicht so läuft. Redet mit dir, arbeitet mit dir. Der Typ ist 41, spielt wahrscheinlich seit 20 Jahren in der NHL und hat schon alles erlebt. Er weiß, was man machen muss, um in der Liga Erfolg zu haben und um in der Liga bleiben zu dürfen. Deswegen habe ich auf seine Worte gehört, und bislang hat's funktioniert.

Sie sagen "dürfen". Ist es für Sie immer noch ein Privileg, in der NHL zu spielen?

Ich bin froh darüber. Als kleiner Junge träumt man davon, das mal irgendwann zu schaffen. Jetzt muss man es genießen, so lange es geht.

Tom Kühnhackl: "Jetzt kommt was Neues"

Haben Sie mittlerweile eigentlich realisiert, dass Sie zweimal den Stanley Cup gewonnen haben?

Im Laufe der Zeit schon. Aber es ist manchmal immer noch schwer zu begreifen. Viele spielen 20 Jahre oder länger und gewinnen ihn nie. Bei mir war's nach sechs Monaten das erste Mal so weit. Und jetzt habe ich ihn in zweieinhalb Jahren zweimal gewonnen. Unvorstellbar.

Nach den Erfolgen 2016 und 2017 kam in den Playoffs 2018 das vergleichsweise frühe Zweitrunden-Aus gegen die Washington Capitals. Woran lag's? War Ihre Mannschaft satt, diesmal zu wenig hungrig?

Schwer zu sagen, aber das glaube ich nicht. Man darf nicht vergessen: Wir sind am Stanley-Cup-Sieger gescheitert. Eine Situation in Spiel fünf hat die Serie entschieden. Wir können ein Tor schießen, der Torwart hält, im Gegenzug machen sie das Tor zum 4:3 – das war's letztlich. Machen wir das Tor, dann würde ich jetzt eventuell in der Landshuter Altstadt feiern und den Pokal präsentieren.

Mit Sidney Crosby verbindet Sie auch neben dem Sport eine Freundschaft. Kürzlich besuchte er Sie in Landshut. So einen Gast – und dann auch noch inkognito – hat die Stadt auch nicht alle Tage.

Er war für einige Zeit in München und hat da in einem speziellen Fitnessstudio trainiert, mit schweren Schlitten und so weiter. Er hatte sich ein paar schöne Tage gemacht, war viel im Englischen Garten und bei den Surfern am Eisbach. Sid wusste, dass Landshut in der Nähe liegt und wollte unbedingt meine Heimatstadt kennenlernen. Wir trainierten zusammen, und ich fuhr dann mit ihm runter. Wir waren unter anderem auf der Burg Trausnitz. Er war total begeistert, wie eine Burg mitten in einer Stadt stehen kann. So etwas kennt er nicht.

Bedauern Sie es, nicht mehr mit ihm zusammenzuspielen?

Es war doch klar, dass so etwas nicht ewig weitergeht. Jetzt kommt was Neues. Ich schaue mich gerade nach einer Wohnung um. Mitte August flieg' ich rüber. Erst nach Pittsburgh natürlich, um dort alles abzuwickeln. Danach geht's nach New York.

