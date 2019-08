Was sind die nächsten Ziele, die sich selbst gesetzt haben?

Ich bin sehr hart zu mir selber, bin fast nie zufrieden, ich bin mein härtester Kritiker. Mein Ziel ist es, dass ich jeden Tag ein bisschen besser werde als am Tag davor Das ich meine Einstellung.

Wie kamen Sie mit dem Leben in den USA zurecht?

Das ist eine gute Frage. Schon gut, aber wir sind als Eishockeyspieler so viel unterwegs, dass man gar nicht so leicht heimisch wird. Es war nicht immer leicht, weil meine Freundin noch nicht mit drüben war. Wenn man dann nach Hause gekommen ist, war die Wohnung dunkel und still. Es war niemand da. Gerade, wenn es mal nicht so läuft, tut es schon gut, wenn daheim jemand da ist, mit dem man reden kann, der einen auffängt. Ich habe mir öfter Fußball im Fernsehen angeschaut, weil ich ein großer Fan bin – oder habe an der Xbox Fußball gespielt. Chicago ist eine tolle Stadt gewesen. Aber was man sagen muss: Der Verkehr ist schlimm. München ist ja schon hart, aber nichts im Vergleich zu Chicago.

Freunde und Kameraden aus Deutschland

Sie sprachen Fußball an, Sie trafen sich öfters mit Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger, der bei Chicago Fire spielt.

Das stimmt, er ist ein toller Kerl, wir haben uns ein paar Mal auf einen Kaffee getroffen, er hat auch bei unseren Spielen vorbeigeschaut. Ich kenne seinen Bruder Tobias ja schon länger, der war ja oft in München bei den Red Bulls.

Wie angesehen sind deutsche Spieler in der NHL? Hat der Gewinn der Silbermedaille der deutschen Mannschaft bei Olympia 2018 etwas bewirkt?

Am Anfang schon, da wurde man immer wieder darauf angesprochen, aber das Interesse hat sich wieder etwas gelegt. Ich will nicht sagen, dass man belächelt wird als deutscher Spieler, das wäre falsch, aber es ist auch nicht so, dass alle gleich begeistert sind, wie es ist, wenn ein Russe oder Schwede kommt. Wir haben sehr gute Spieler mit Leon Draisaitl, mit Moritz Seider, der an sechster Stelle von Detroit gedraftet wurde. Da hat sich schon sehr viel getan.

Wie viel Kontakt haben Sie eigentlich noch zu Ihren alten Kameraden vom EHC?

Viel. Mit einigen schreibe ich fast täglich. Wann immer ich eine Chance habe, schaue ich mir die Spiele des EHC auch live im Fernsehen an oder verfolge es im Liveticker. Ich bin ja jetzt gerade in München, die Red Bulls haben sich wirklich sehr gut verstärkt, das sind tolle Spieler. Und Mannheim, die ja München den Titel abgenommen haben, sind auch sehr stark aufgestellt. Ich denke, dass es in der neuen Saison wieder auf einen Zweikampf hinauslaufen kann und wird.

