Auf wen ist zu achten?

In seinem zweiten NFL-Jahr versetzt Patrick Mahomes die Liga ins Staunen. Der 23 Jahre alte Quarterback führte die Chiefs zur besten Bilanz in der American Football Conference und warf sich gleich in die Geschichtsbücher. 50 Touchdown-Pässe in einer Saison gelangen zuvor nur den Legenden Peyton Manning (55 Pässe) und Brady (50 Pässe). Nach einem holprigen Karrierestart bestätigt nun auch Spielmacher Jared Goff (24) die großen Hoffnungen für die LA Rams. In Philadelphia zählen sie wieder auf Nick Foles. Der Ersatzquarterback führte die Eagles schon im Vorjahr sensationell zum Super Bowl. Auch diesmal muss er wieder für Start-Quarterback Carson Wentz einspringen. Ein Lauf wie 2018 ist bei Philly in diesem Jahr aber unwahrscheinlich.



Sind auch deutsche Spieler dabei?

Nein, das deutsche Trio, das in dieser Saison zum Einsatz kam, verpasste mit den jeweiligen Teams deutlich die K.o.-Runde. Equanimeous St. Brown (22) scheiterte mit den Green Bay Packers, Kasim Edebali (29) mit den Cincinnati Bengals. Auch für Mark Nzeocha (28) von den San Francisco 49ers ist die Spielzeit schon nach der Hauptrunde beendet.

Wo findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl LIII wird am 3. Februar im 2017 eröffneten Mercedes-Benz Stadium von Atlanta ausgetragen. Auch dieses Jahr wird kein Team vor heimischer Kulisse um die Vince Lombardi Trophäe spielen. Die Atlanta Falcons, die vor zwei Jahren im Endspiel noch unglücklich den New England Patriots unterlegen waren, verpassten die Meisterrunde dieses Mal knapp.

Wo werden die Spiele übertragen?

Alle Spiele der Playoffs werden auf ProSieben (Super Bowl) bzw. ProSieben MAXX sowie im Livestream auf "ran.de" zu sehen sein. Der Streamingdienst DAZN wird ebenfalls alle Begegnungen zeigen.

