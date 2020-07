"Next Generation" "Verbotene Liebe": Das neue Liebespaar und der Rückkehrer stehen fest

Als Rückkehrer bestätigt

Was die Fans der Originalserie allerdings noch ein bisschen mehr interessieren dürfte, ist der Name des Rückkehrers. "Der aus der früheren 'Verbotene Liebe' bekannte Ansgar von Lahnstein wird in 'Next Generation' mit seinen Intrigen wieder für viel Aufsehen sorgen", heißt es in der Ankündigung der Produktion. Verkörpert wurde und wird von Lahnstein von Schauspieler Wolfram Grandezka (50, "Rote Rosen"). Wie der Mitteilung außerdem zu entnehmen ist, dürften weitere Figuren zurückkehren.