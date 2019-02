New York Fashion Week Kate Hudson rockt die Front-Row im zauberhaften Blütenkleid

Es war einer ihrer ersten Auftritte in der Öffentlichkeit nach der Geburt ihres dritten Kindes - Töchterchen Rani Rose war Anfang Oktober zur Welt gekommen. Und nun rockte Hollywood-Star Kate Hudson (39, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?") die Front-Row bei einer Modenschau von Designer Kors im Rahmen der New York Fashion Week.