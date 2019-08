Kurz nach der Vertragsunterschrift hat der 30-Jährige bereits an der Säbener Straße trainiert. Auf einen richtigen Einsatz muss der Kroate jedoch erstmal warten, beim Liga-Auftakt gegen Hertha BSC am Freitagabend in der Allianz Arena (20.30 Uhr, ZDF, DAZN und im AZ-Liveticker) wird Perisic nicht im Kader stehen. Der Neuzugang muss sich mit einem Platz auf der Tribüne begnügen!