Der Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison als Stammspieler 29 Spiele für den FC Bayern II in der Regionalliga Bayern (vier Tore/zwei Vorlagen). Unter anderem stand er in beiden Derbysiegen gegen den TSV 1860 in der Startelf. Aktuell fällt er wegen eines Innenbandrisses im Knie aus.