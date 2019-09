Die Leihgabe von Inter Mailand hat sich demnach einen grippalen Infekt eingefangen und kann auch nicht beim Abschlusstraining mitwirken. Der 30-Jährige wusste zuletzt mit starken Leistungen zu überzeugen und stand in drei der vergangenen vier Pflichtspiele in der Startelf. Ob auch ein Einsatz in der Champions League gegen die Tottenham Hotspur am kommenden Dienstag (21 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) gefährdet ist, teilten die Bayern nicht mit.