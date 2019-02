Auf 2.300 Quadratmetern werden seit Donnerstag reduzierte Markenartikel verkauft. Zur Eröffnung kamen viele Kunden nach Neuperlach. "Wir sind überwältigt, dass sich heute so viele Shopping-Fans auf den Weg in unsere Filiale gemacht haben", sagt Filialleiterin Desiree Sacher. Im Rahmen der Eröffnung entstehen bis zu 45 Arbeitsplätze in verschiedenen Positionen des Verkaufs.