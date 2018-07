Paul sprach über ...

... das Trikot-Malheur mit seinem Vornamen: "Das war nicht so wild. Ich habe eben zwei Vornamen. Ich muss auf dem Amt immer sagen: Ich heße Herbert Paul - und Paul ist der Nachname. Meine Eltern stammen aus Kasachstan, aber ich wurde in Deutschland geboren und sie wollten für ich einen richtig deutschen Namen. Mittlerweile habe ich mich damit angefreundet – war nicht immer so. Meine Mutter sagt immer, der Name bedeutet 'leuchtender Krieger', das gefällt mir. Das Trikot bekommt natürlich einen besonderen Platz."