Sanches: "War alles komplett anders"

Knapp einen Monat nach seinem Wechsel in die Ligue 1 blickt der Mittelfeldspieler auf die Zeit in München zurück und räumt selbst Fehler ein: "Im ersten Jahr habe ich mich nicht angepasst", gesteht Sanches im Interview in der "RMC"-Sendung "Breaking Foot". "Ich war nur sechs Monate lang Profi bei Benfica Lissabon und plötzlich wechselte ich zu einem der besten Klubs der Welt. Als ich dort ankam, war alles komplett anders."