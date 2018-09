Leon Goretzka: "Gehe mit einem guten Gefühl nach Gelsenkirchen"

Goretzka dürfte am Samstag beginnen, das verriet Niko Kovac indirekt. Angesprochen auf Sanches' "Heimspiel" in Lissabon, sagte der Trainer: "Wir haben gesagt, Leon wird in drei Tagen in Gelsenkirchen auflaufen können, heute ist es für Renato der richtige Platz."

Ein Geschenk? "Es wäre schade, wenn mir der Trainer damit ein Geschenk machen würde", sagte Goretzka, der in den bisherigen sechs Pflichtspielen der Bayern nur einmal in der Startelf stand (und beim 3:0 in Stuttgart traf), "ich glaube, dass ich mir sowas verdienen kann. Ich hoffe es natürlich."

Sein Fazit der ersten zwei Bayern-Monate: "Mir geht's supergut. Ich fühle mich akzeptiert und angenommen, gehe mit einem guten Gefühl nach Gelsenkirchen." Als Rat- und Tippgeber für Kovac. "Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns zusammensetzen."