Für die Bayern steht am kommenden Sonntag das erste Pflichtspiel der Saison an, gegen Eintracht Frankfurt soll im Supercup (ab 20.30 Uhr im AZ-Liveticker) die Revanche für das verlorene Pokalfinale im Mai gelingen. Ein Spiel, das Goretzka auf jeden Fall gewinnen will: "Wir haben die Chance, gut in die Saison zu starten und den ersten Titel zu holen. Das wollen wir natürlich unbedingt schaffen."