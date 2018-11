In den Playoffs der Vorsaison gegen Augsburg traf ihn ein Schlagschuss ungebremst am Ohr, das dann in Fetzen hing. "Das war heftig. Ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, was passiert ist", sagte Ehliz, "ich hatte aufgrund des Adrenalins kaum Schmerzen, die Spritzen im Krankenhaus waren am übelsten. Zum Glück ist nichts zurückgeblieben." Ehliz wurde in der Klinik mit 20 Stichen genäht, nur ein Spiel später stand er wieder auf dem Eis.

Jetzt also München, der Meister. Neuer Verein, neues Glück, neues Trikot. Ehliz sammelt alle Jerseys, hat daheim eine Art Trikot-Schrein. "Ich habe extra eine Galerie gebaut. Aber jetzt habe ich keinen Platz mehr", sagte Ehliz und fügte lachend an: "Ich glaube, ich muss jetzt anbauen."