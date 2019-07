Jetzt sagt der Neulöwe, von der AZ angesprochen auf die damalige Szene: "Wenn mir sowas jedes Mal leidtun würde, müsste ich in jede Kabine in der Liga einmarschieren: Tut mir leid, dass ich dich gepackt habe." Vielmehr erinnert sich das freche Raubein mit einem Grinsen an seinen schnellsten Platzverweis: "Vor vier Jahren hatte ich mal nach sechs Minuten Rot. Glatt Rot. Das war in meiner Rebell-Zeit Rostock."