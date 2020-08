München - Der FC Bayern Basketball hat sich zur kommenden Saison mit US-Guard Nick Weiler-Babb verstärkt. Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt der 24-Jährige vom Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg und erhält in München einen Vertrag bis 2022. In seiner Debütsaison für Ludwigsburg war er zuletzt auf durchschnittlich 13,3 Punkte, fünf Rebounds und 2,6 Assists gekommen.