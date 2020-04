"Redmond wird uns durch seine Fähigkeiten sowohl in der Defensive als auch in der Offensive besser machen. Zudem besitzt er absolute Führungsqualitäten", sagte EHC-Trainer Don Jackson über den US-Verteidiger, der zuletzt in der AHL bei den Rochester Americans unter Vertrag stand. Zudem stehen in der Vita von Redmond 133 Einsätze (9 Tore, 29 Vorlagen) in der NHL zu Buche.