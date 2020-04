Redmond glücklich: "Habe nur Großartiges gehört"

Der Verteidiger selbst freut sich auf die neue Herausforderung und das Leben in der bayerischen Landeshauptstadt. "Ich habe über den Klub, die Stadt München und die Deutsche Eishockey Liga (DEL) nur Großartiges gehört. Zudem hat die Organisation stets den Anspruch, Meister zu werden", erklärt Redmond, der in der NHL unter anderem schon gemeinsam mit den ehemaligen Münchner Spielern Blake Wheeler (Winnipeg Jets) und Andrew Bodnarchuk (Colorado Avalanche) sowie in der AHL mit Jason Jaffray (St. John's IceCaps) auflief.