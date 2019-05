Aber was sind eigentlich Takine? Die zotteligen Huftiere gehören zur Gruppe der Ziegenarten und leben eigentlich im Hochgebirge des Himalaya in bis zu 5.000 Metern Höhe. Mit ihren stämmigen, kurzen Beinen und den breiten Hufen sind sie ideal an die rauen Gegebenheiten angepasst. Ihr dichtes Fell ist mit einem öligen Hautfett getränkt und schützt sie so vor der Kälte. Zwei ihrer Klauen können sie abspreizen und finden so besseren Halt und sinken nicht so tief im Schnee ein (der in Deutschland hoffentlich noch lange auf sich warten lässt).