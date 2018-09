Justin Shugg (26, Kölner Haie)

Der kanadische Stürmer traf 2017 zu seiner Zeit bei den Augsburger Panthern in einer Partie gleich drei Mal gegen den EHC. Das weckte Begehrlichkeiten, doch er wechselte nach Köln, dort gelangen dem Techniker 16 Tore und 21 Assists. Shugg ist ein Spieler, der sich wohlfühlen muss, um volle Leistung zu bringen. In seiner Zeit bei Dinamo Riga (2016) tat er das nicht, und wechselte nach Augsburg.

Trevor Parkes (26, Augsburg Panther)

Als er sein Autogramm unter den Vertrag setzte, war klar, dass die Ära von Liga-Raubein Steve Pinizzotto beim EHC dem Ende zuging. Stramme 22 Tore und 16 Assists gelangen dem Stürmer in der vergangenen Saison für die schwäbischen Panther, auch in der Spielzeit davor stand die 22 auf der Torjäger-Habenseite. Der Kanadier ist ein Goalgetter, in der Champions League ließ er es in den vier Partien bereits sieben Mal im gegnerischen Gehäuse klingeln. Könnte zum Publikumsliebling werden.

Andrew Bodnarchuk (30, Texas Stars)

42 NHL-Spiele hat er in seiner Vita vorzuweisen. Der Kanadier ist ein spielintelligenter Verteidiger, der seine schlittschuhtechnischen Fähigkeiten einzusetzen weiß und auch Physis ins Spiel bringt. Seine größte Stärke dürfte die Spieleröffnung sein, er setzt mit seinen Pässen die Stürmer bestens in Szene.

Matt Stajan (34, Calgary Flames)

1020 (!) Spiele hat der Stürmer in der NHL absolviert, aber nur 17 in den Playoffs. Er gilt als perfekter Allrounder, der jede gestellte Aufgabe umsetzt, vor allem ist er ein perfekter Leader in der Kabine und auf dem Eis. Könnte der Königstransfer sein.