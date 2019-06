Eine wichtige Frage für potenzielle Anwärter des Stadtratsamtes dürfte die des zeitlichen Aufwandes sein. Hierfür gibt es keine festgelegte Stundenanzahl. "Aber es gibt feste Sitzungstermine, Ausschüsse, Vollversammlungen und Berge von Unterlagen", so Gudrun Lux. So komme man mindestens auf den zeitlichen Aufwand einer Halbtagsstelle.

Ein Stadtratsmandat ist mit viel Einsatz verbunden

Oder deutlich mehr, findet CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann. Sie rechnet mit 30 bis 40 Stunden pro Woche. Neben Job und Familie müsse man am Wochenende Unterlagen bearbeiten, statt sich Freizeit zu gönnen - zumindest, wenn man montags gut vorbereitet in die Sitzungen gehen möchte.

Zurück zu den Grünen: In einem Bereich sind die in München doch aktiv auf Kandidatensuche: in den Bezirksausschüssen. Denn hier, so Lux, will man in Zukunft die Hälfte der Plätze mit Frauen besetzen. Im Rathaus ist das längst der Fall. Unter den 13 Grünen-Mitgliedern sind sieben Stadträtinnen.

