Das Konzept kann wegweisend für München sein

Für die Zukunft des Wohnens in München eröffnet das Projekt auf alle Fälle neue Spielräume: "Wir haben hier eine prototypische Lösung", sagt der Architekt. Es gebe in München noch weitere flache Telekom-Gebäude – an wunderschönen Stellen der Stadt – die ähnlich überbaut werden könnten: in der Seitzstraße mitten im Lehel beispielsweise, in der Johann-Fichte-Straße in Schwabing oder auch in Moosach.