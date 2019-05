Ehefrau von Thiago: "Mein Kind ist die Nummer eins"

Julia Vigas, die Frau von FC Bayern-Star Thiago, kam mit ihrem Söhnchen Gabriel (2). Die gebürtige Spanierin: "Wir haben uns auf einen schönen Nachmittag hier gefreut. Bei uns in Spanien war schon am vergangenen Sonntag Muttertag und zudem haben wir an den zweiten Geburtstag meines Sohnes gefeiert. Der Muttertag ist ein schöner Anlass, um Zeit mit der Familie zu verbringen." Wie hat sich ihr Leben als Mutter verändert? "Alles verändert sich. Mein Kind ist die Nummer eins in meinem Leben."